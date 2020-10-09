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  • Ümit Erdim kilolu kadınlara başrol verilmiyor tartışması hakkında konuştu! 'Erkek oyuncularda sıkıntı yok'
09 Ekim 2020 Cuma 21:12 | Son Güncelleme:

Ümit Erdim kilolu kadınlara başrol verilmiyor tartışması hakkında konuştu! 'Erkek oyuncularda sıkıntı yok'

Ümit Erdim kilolu kadınlara başrol verilmiyor tartışması hakkında konuştu! 'Erkek oyuncularda sıkıntı yok'

Mide küçültme ameliyatı ile 73 kilo vererek, 142'den 69 kiloya düşen oyuncu Ümit Erdim, Akmerkez'de görüntülendi.

Ümit Erdim’e son günlerde çok konuşulan kilolu kadınlara başrol verilmiyor tartışması soruldu. Erdim, "Bir gün bitecek bu kilo muhabbeti. Sağlıklıyım ve kendimi iyi hissediyorum. Bu kilo meselesinin erkek oyuncu için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Her kişi kendi kariyerini belirler" diye yanıt verdi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Azerbaycan ve Ermeni

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