Ümit Erdim kilolu kadınlara başrol verilmiyor tartışması hakkında konuştu! 'Erkek oyuncularda sıkıntı yok'

Ümit Erdim’e son günlerde çok konuşulan kilolu kadınlara başrol verilmiyor tartışması soruldu. Erdim, "Bir gün bitecek bu kilo muhabbeti. Sağlıklıyım ve kendimi iyi hissediyorum. Bu kilo meselesinin erkek oyuncu için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Her kişi kendi kariyerini belirler" diye yanıt verdi.