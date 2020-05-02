Uçurtmaya 392 TL ceza

HASTALARI RİSKE ATIYOR

Adana’da koronavirüs salgınıyla birlikte evlerine kapanan çocuklar ile yetişkinler, 'sıkıldıkları' gerekçesiyle evlerinin çatılarından uçurtma uçurmaya başladı. Gökyüzünde her gün yüzlerce görülen uçurtmalar elektrik direklerine takılarak, kesintilere neden oldu. Bu da evlerinde, cihaza bağlı yaşayan çok sayıda hastayı riske attı.



SATIŞI DA YASAKLANDI

Kesintiden ötürü mağdur olan vatandaşlar, Adana Valiliği'ne dilekçeler vererek, önlem alınmasını istedi. Adana Valiliği de kaymakamlıklara yazı göndererek, muhtarların vatandaşları, uçurtma uçurmaması yönünde uyarmasını istedi. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uçurtma uçurana da satana da 392 TL para cezası uygulanması için talimat verdi.

