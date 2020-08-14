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14 Ağustos 2020 Cuma 21:57 | Son Güncelleme:

Uçma hayalleri Türkiye'ye getirdi

Uçma hayalleri Türkiye'ye getirdi

Çocukluk hayalleri olan pilotluk için yaşadıkları ülkeden Türkiye'ye gelen gençler, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde uçma hayalleri için eğitim görüyor.

Paris’te doğup büyüyen Büşranur Baştuğ ve Afrika ülkesi Burundi’de yaşayan Ally Ndıkumana, pilotluk hayallerini gerçekleştirmek için üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü'nü tercih etti. Ndıkumana, "Hayalim için Türkiye’ye geldim” diye konuştu.

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