Uçma hayalleri Türkiye'ye getirdi

Paris’te doğup büyüyen Büşranur Baştuğ ve Afrika ülkesi Burundi’de yaşayan Ally Ndıkumana, pilotluk hayallerini gerçekleştirmek için üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü'nü tercih etti. Ndıkumana, "Hayalim için Türkiye’ye geldim” diye konuştu.