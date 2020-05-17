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  3. Uçan balıklar yola çıktı

Uçan balıklar yola çıktı

Uçan balıklar yola çıktı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs ile temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin yolculuğu başladı.

Edremit ilçesindeki Engil Çayı’nda Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, şunları dile getirdi"Tuzlu ve sodalı suda yaşayan tek balık türü olan inci kefali suyun akışının tersine yüzdüğü ve engelleri uçarak aştığı için 'uçan balık' deniliyor. Havaların soğuk gitmesi ve yağmurlar nedeni ile bu sene göç, geçen yıllara göre 10 gün kadar geç başladı."


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