Uçan balıklar yola çıktı

Edremit ilçesindeki Engil Çayı’nda Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, şunları dile getirdi"Tuzlu ve sodalı suda yaşayan tek balık türü olan inci kefali suyun akışının tersine yüzdüğü ve engelleri uçarak aştığı için 'uçan balık' deniliyor. Havaların soğuk gitmesi ve yağmurlar nedeni ile bu sene göç, geçen yıllara göre 10 gün kadar geç başladı."