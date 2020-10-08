Üç kızın okuma mücadelesi

‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü için, ailesinin itirazına rağmen gizli saklı okuma mücadelesi veren kız çocuklarının hikayeleri ekrana gelecek. Kısa filmde Van’dan Hayriye Tomris, Hakkari’den Hatice Temir ve Malatya’dan Mizgin Onuk, kamera karşısına geçerek zorlu mücadelelerini anlattı.

Ekrana çıkmayı kabul eden babaları da, “Bizler yaptık, pişmanız. Kızlar okusun, babalar cahil kalmasın” dedi. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, “Kızlarının okumasına karşı çıkan tüm babalara sesleniyoruz: ‘Bu babaları iyi dinleyin” diye konuştu.