05 Ekim 2020 Pazartesi 18:57 | Son Güncelleme:
Twitter yeni Birdwatch özelliği ile yanlış bilgiye 'dur' diyecek
Sosyal medyada yapılan yanlış bilgilendirmeler, birçok kişinin gerçek dışı haberlere inanmasına neden oluyor.
Uzun zamandır ortadan kalkmayan bu sorundan yakınan Twitter, yeni Birdwatch özelliği ile yanlış bilgilerin önüne geçmeyi planlıyor. Twitter, bu özellik ile birlikte kendi kendini geliştiren ve eleştiren bir sosyal medya topluluğu oluşturacak. Özellik, kullanıcıların yanlış bilgileri işaretlemesine olanak verecek. Ek notlara açıklama da eklenebilecek.