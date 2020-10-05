Twitter yeni Birdwatch özelliği ile yanlış bilgiye 'dur' diyecek

Uzun zamandır ortadan kalkmayan bu sorundan yakınan Twitter, yeni Birdwatch özelliği ile yanlış bilgilerin önüne geçmeyi planlıyor. Twitter, bu özellik ile birlikte kendi kendini geliştiren ve eleştiren bir sosyal medya topluluğu oluşturacak. Özellik, kullanıcıların yanlış bilgileri işaretlemesine olanak verecek. Ek notlara açıklama da eklenebilecek.