Tuzlu yemek ülsere davetiye çıkarıyor

Günümüzde mide ağrısı şikayetlerinin artmasının altında yatan en önemli sebeplerden birisi beslenme şekli. Hayat tarzı ve beslenmeye dikkat ederek mide hastalıkları şikayetlerini kontrol altına almanın mümkün olduğunu söyleyen Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, “Bazı ilaçların uzun süre kullanılması, uzun süre aç kalmak, aşırı tuz tüketimi, ve dengesiz beslenme ülseri tetikler” dedi. Dr. Sedat Işık, “Ülserin teşhis edilmesinde kullanılan en etkili yöntem endoskopik incelemedir. Bunun yanı sıra, baryumlu grafiler ve ülsere sebep olan H. Pylori bakterisinin olup olmadığını anlamak içinse çeşitli laboratuvar testleri uygulanabilir. Laboratuvar inceleme kapsamında nefes testi yapılır” diye de ekledi. Hastalara düzenli beslenmelerini, tuzdan, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalarını önerdi.