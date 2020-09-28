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28 Eylül 2020 Pazartesi 20:46 | Son Güncelleme:

Tuvana Türkay doğum gününde iyilik yapacak!

Tuvana Türkay doğum gününde iyilik yapacak!

Oyuncu Tuvana Türkay, 3 Ekim'deki doğum günü öncesinde sevenlerine bağış yapmaları konusunda duyuruda bulundu.

29 yaşına girecek olan Tuvana Türkay, hediye yerine kanser hastası çocuklar için Türk Kanser Derneği’nde yardımda bulunmalarını istedi. Türkay, "Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım elimizden geldiğince destek olalım’’ dedi.

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