Tutumlu Süperstar! Çakma çanta kullanıyorum

Ajda Pekkan’dan şaşırtan itiraf! Çıktığı özel gecelerde sahne ücreti olarak 240 bin TL alan ünlü popçu, harcamalarında tutumlu olduğunu ifade etti. Ne kıyafet ne de aksesuvarlar için yüksek ücretler ödemediğini söyleyen Ajda Pekkan, fuzuli harcamalardan da mümkün olduğunca uzak durduğunu anlattı. Ünlü isim, “Çantalarımın hepsi çakmadır. Orijinallere para vermem. Öyle çok pahalı tektaşım pırlantalarım yoktur. Ortalıklarda bırakıyorum her şeyi. Kaybederim zaten" dedi. İşinde prensipleri olan biri olduğunun da altını çizen Pekkan, sahneye çıkacağı zaman bir 'canavar' gibi olduğunu sözlerine ekledi.

SAHNEDE CANAVARIM!



Ünlü isim, " Ben insan tarafı çok baskın olan biriyim. Daha sevecenim ama sahneye çıktığım zaman benden canavarı yok. Kendimi tanıyamıyorum" diye konuştu.