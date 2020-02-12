Turşu ye hasta olma

Kornişon, pancar, lahana, acur, fasulye, karnabahar ve sarımsak gibi pek çok çeşidi ve kendine has lezzetiyle sağlık kaynağı olan turşu, soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden. Evde cam kavanozda ve uygun koşullarla yapıldığında sağlık için de son derece yararlı. Ancak içeriğindeki yüksek oranda tuz nedeniyle turşunun her gün ve aşırı miktarda yenilmemesi gerektiğine dikkat çeken Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, “Sağlıklı kişilerde turşunun haftanın 2 günü, maksimum bir avuç içi kadar tüketimi yeterli gelecektir. Çünkü böbreklerin idare edebileceğinden fazla tuz veya tuzlu gıdalar tüketmek kan basıncını yükselterek yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Ayrıca fazla tuza bağlı böbrek hasarı gelişebiliyor” uyarısında bulunuyor.

KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUR

İçeriğindeki antioksidanlar, vitamin ve mineraller sayesinde turşu kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyucu etkiye sahiptir. Ancak bu koruyuculuk sağlıklı bireyler için geçerli.Yüksek tuz oranı tansiyonu olan kişilerin turşu tüketiminden kaçınmaları gerekiyor, çünkü tansiyon hastalarında kan basıncını çok yükseltebiliyor, bu da damarların yapısına zarar veriyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Sebze ve meyvelerden oluşan turşu, içeriğinde bağışıklık sistemini güçlendiren pek çok vitamin, mineral ve antioksidan barındırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz farklı sebzelerin turşularını tüketmenin vücuda alınan antioksidan çeşitliliğini artırdığı için daha fazla yarar sağladığını belirterek, “Bunlardan en önemlileri ise polifenollerden ve betalaninden zengin olan pancar turşusu ile içinden glikosinolat maddesi elde edilen lahana turşusudur. Yüksek antioksidan çeşidi ve kapasiteleri nedeniyle bu sebzelerden yapılan turşu tüketerek soğuk algınlığına karşı kalkan oluşturabilirsiniz” diyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTUYOR

Turşu gibi fermente yiyecekler öğünlerle birlikte tüketildiğinde, içeriklerinde yer alan sirke sayesinde insülin salınımını dengeleyerek daha kontrollü bir kan şekeri sağlıyorlar. Ancak diyabet ve buna eşlik eden tansiyon ile böbrek rahatsızlığınız varsa turşu tüketmek sizin için bir risk oluşturabiliyor, dolayısıyla tüketim miktarında kontrollü olmanız gerekiyor.

KANSERE KARŞI KORUYUCU ETKİSİ VAR

Turşu yapımında kullanılan sebzelerin her biri ayrı bir antioksidandan zenginler. Antioksidanlar serbest radikallerle reaksiyona girerek hücrelere zarar vermelerini önlüyor. Turşu antioksidan etkileriyle de serbest radikallere karşı mücadele ediyor, bu sayede kanserden korunmaya destek oluyor. Sarımsak, pancar ve karnabahar turşusunda bulunan flavonoidlerin antioksidan kapasitesi yüksek. Dolayısıyla tek bir turşu tüketmek yerine çeşitlendirmek farklı vitamin, mineral ve antioksidanların alımına olanak sağlıyor. Ancak dikkat! Avrupa Kanser Dergisi’nde (European Journal of Cancer) yayımlanan bir makaleye göre; yüksek sodyum içeriğine sahip besinlerin mide kanseriyle ilişkili olduğu bulunmuş. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz turşu tüketiminde miktarın çok önemli olduğunu hatırlatarak, “Bu nedenle mide problemi olan kişiler çok dikkatli tüketmeliler” diyor.