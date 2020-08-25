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  3. Türkiye'nin Maldivleri adıyla ünlenen Salda Gölü'ndeki kum değil fosil
25 Ağustos 2020 Salı 22:09 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin Maldivleri adıyla ünlenen Salda Gölü'ndeki kum değil fosil

Türkiye'nin Maldivleri adıyla ünlenen Salda Gölü'ndeki kum değil fosil

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' adıyla ünlenen Salda Gölü'nde, son dönemde her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist ağırlanıyor.

Salda Gölü, beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla turist çekerken, jeofizik yüksek mühendisi Abdurrahman Arıkan, "Salda Gölü'ndeki bu beyaz kum aslında fosil. Binlerce, on binlerce yıl önce yaşamış bakterilerin kalıntıları. O açıdan bir maden özelliği göstermektedir. O madeni buradan çıkarıp satışa sunmak tamamıyla hırsızlıktır. Buradan götürülüp bir kum dışarıda satılamaz" dedi.

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