'Türkiye'nin Kuşları' kitap oldu

Ülkemizde 485, dünya genelinde ise 10 bin 500-11 bin kuş türünün bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Ahmet Karataş, "Türkiye'de ilk defa 1945 yılında Saadet Ergene tarafından bir kitap hazırlanmıştı. Ondan sonra uzun yıllar orijinal bir kitabımız yok. Şimdi 'Türkiye'nin kuşlarına özgü orijinal bir kitap hazırlanıyor' diyebilirim. Kitabın İngilizcesini de hazırlamak istiyoruz" dedi.