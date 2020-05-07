Türkiye'nin ilk kadın trafik polisi Fikriye Yavuz anlattı: Bir telgrafla hayatım değişti

TARSUS’TAN İSTANBUL’A UZANAN ÖRNEK YAŞAM HİKAYESİ

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yaşayan, çocukluğundan beri polis olmak isteyen Fikriye Yavuz liseyi bitirdiği 1968 yılında bir gazetedeki ‘trafik polisi alımı’ ilanını görerek emniyete ‘kadın alım olup olmayacağını’ sordu. Gelen cevabı babası görüp sakladı. Çünkü babası kızının çalışmasını istemiyordu. Abisinin uyarısıyla telgrafın geldiğini öğrenen Fikriye Yavuz babasına ısrar ederek gelen cevabı aldı ve İstanbul yoluna düştü.

MERAKLI SÜRÜCÜLER TRAFİĞİ FELÇ EDİYOR, HABER OLUYORDU

Abisinin desteğiyle Türkiye'nin ilk kadın trafik polisi olarak İstanbul caddelerinde göreve başlayan Yavuz, akademilerde ders verdi, başmüfettişlik yaptı ve 2009’da emniyet müdürü olarak emekli oldu. Dönemin gazetelerinde, "Kadın trafikçiyi seyreden halk trafiği sıkıştırdı", "Güzel kızlar da polis olmuş, artık sollamayalım" başlıklarıyla haber olan Yavuz, gazetecilerin o zamanlar sık sık kapısını çaldığını anlattı.

50 YIL FİLM GİBİ GEÇTİ



İki çocuk 3 torun sahibi 71 yaşındaki Fikriye Yavuz, "Görenler şaşırıyordu. Ben duymuyordum, görevimi yapıp gitmeye çalışıyordum. Mutlaka söylentiler oluyordu, şaşkınlıklarını da görüyorduk. İnanın bana 50 yıl film gibi geçti” dedi.