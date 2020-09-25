Türkiye'nin derviş ressamı: Ahmet Yakupoğlu

Verimli ancak mütevazı bir hayatın ardından 2 Ekim 2016’da aramızdan ayrıldığında geride binlerce eser bıraktı.

Anadolu’nun, özellikle de Kütahya’nın pınarları, ağaçları, bitkileri, mimari mirası onun fırçasında sonsuza uzanan kareler olarak hayat buldu kendine.

Kütahya’da kendine ‘münzevi’ bir hayat kuran ve uzun yıllar eserlerine imza bile atmayan dervişmeşrep ressam, hocası Süheyl Ünver ve Hoca Ali Rıza ekolünün takipçisi olarak, eski şehirlerin karakteristik görünümlerini renk renk, desen desen nakşetti resimlerine.

Memleketi Kütahya’da pek çok imar faaliyetinde bulunan, restorasyonlara imza atan, müzecilik ve çevrecilik faaliyetlerinde bulunan Yakupoğlu, aynı zamanda musikişinaslığı, minyatür sanatçılığı ile de tanınıyordu.

96 yaşında vefat eden büyük usta, yaptıkları işlere oranla ulusal sanat çevrelerinde az biliniyordu.

Oysa yetiştirdiği yüzlerce sanatkarla, neyzenliğin bugünkü yaygınlığa ulaşmasında payı olan usta ressam, resimlerinde İstanbul ve Kütahya başta olmak üzere, Anadolu şehir kültürü için görsel bir hafıza oluşturarak ‘milli bir armağan’ miras bıraktı.

Neden milli armağan?

Karakalem ve suluboya çalışmalarının yanında güçlü bir yağlıboya ressamı olan Yakupoğlu’nun pek çok eseri, artık yerinde olmayan tarihi yapılar için belge niteliği taşıyor; kimi tarihi yapıların restorasyonunda onun resimleri ‘kaynak’ eser işlevi görüyor.

TOKİ sanatımız adına heyecan verici bir işe imza atmış ve 2017 senesinde Yakupoğlu’nun eserlerinden oluşan iki ciltlik dev bir albüm eser yayınlanmıştı.

Sanatçının İstanbul ve Anadolu resimlerinin yer aldığı albümünün oluşmasında, Yakupoğlu’nun eserlerini bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi de katkı sağlamıştı.

Büyük usta aramızdan ayrılalı dört yıl oldu.

Bu dört yılın ardından onun anısına şimdi de bir sergi açıldı.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfınca, Kovid-19 nedeniyle online hazırlanan sergide, Yakupoğlu'nun ağırlığı İstanbul ve Kütahya manzaraları olmak üzere desen, minyatür ve portre gibi çalışmaları yer laıyor.

Vakıf bünyesindeki resimlerin yanı sıra hayatından kareleri gösteren fotoğraflar, Yakupoğlu'na ait ses kayıtları ve Mehmet Erdoğmuş'un arşivinden alınan ney taksimleri de Yakupoğlu'nun ressamlığının yanında neyzenliği ve özgün kişiliğine ışık tutuyor.

Sergiye, vakfa ait internet sitesinde “kubbealti.org.tr/ahmet-yakupoglu-sergisi” linkinden ulaşılabiliyor.

Türkiye’nin ‘derviş ressamı’ ile tanışmak için iyi bir fırsat.