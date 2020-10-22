Türkiye'de mamografi çektirme oranı çok düşük

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 2.1 milyon kadın meme kanserine yakalanırken düzenli kontroller hayati önem taşıyor. Buna rağmen Türkiye’de 2019 yılında kadınların sadece yüzde 36’sının mamografi çektirdiği görülüyor. Uzmanlar "Meme kanserinde erken teşhis ve kontroller büyük önem taşıyor. 40-69 yaş arası kadınların ayda bir kendi kendilerine muayene yapması ve yılda bir kez de doktora gitmeleri ve mamografi çektirmeleri öneriliyor. Meme kanseri teşhisinde elle muayene, mammogram, ultrason veya MRI gibi görüntüleme testleri ve biyopsi en sık başvurulan yöntemler olurken teşhis esnasında hastalığın olup olmadığının yanı sıra tümörün boyutu ve ne kadar yayılmış olduğu gibi bilgiler de elde edilmeye çalışılıyor" dedi.