Türkiye milli maçı hangi kanalda? Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Rusya milli maçı için geri sayım devam başladı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maçlardan biri olan Türkiye Rusya milli maçı UEFA Uluslar Ligi B grubunda gerçekleşecek. Türkiye, grupta yükselerek 3 puan almak için son şansını deneyecek. Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda yapılacak olan Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Rusya milli maçı, 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'da oynanacak. Maç, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda yapılacak.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Rusya maçı TRT 1 ekranında naklen yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan milliler, daha sonra pas ve dar alanda çift kaleli taktik çalışma yaptı.

A MİLLİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.