Türkiye Güzeli Şevval Şahin Survivor Yiğit Marcus Aral'a ilan-ı aşk etti, tepki geldi: Bu fotoğrafları nasıl paylaşabilirsiniz

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, ‘Survivor' yarışmasıyla ünlenen, yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile Florida’da aşk yaşıyor. Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani’den ayrıldıktan sonra Aral ile birlikte olan Şahin, sevgilisiyle birlikte ilk fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu hayranlarına gösterdi. Tüm dünya korona virüsüyle mücadele ederken Florida’da deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Şevval Şahin, paylaşımlarıyla da eleştiri oklarının hedefinde oldu. Bikinili fotoğraflarını yayımlayan tescilli güzele ‘Sizin oraya korona uğramıyor sanırım’, ‘Bu kadar ciddi ortamda bu fotoğraflarını nasıl paylaşabilirsiniz’ gibi yorumlar geldi.