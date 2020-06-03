Türkiye Azerbaycan vizesi kaldırıldı! Azerbaycan nerede, gezilecek yerler nereler?
Türkiye Azerbaycan vize kararı gündemde yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye Azerbaycan vize kaldırıldı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında vize kaldırıldı. Haberi gören vatandaşlar Azerbaycan ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Vize olmayan ülkeleri gezen turistler Azerbaycan'da gezilecek yerleri araştırıyor. İşte merak edilenler...
Türkiye Azerbaycan vize kararı güncel olarak araştırılıyor. Vatandaşlar "Türkiye Azerbaycan vize kaldırıldı mı? sorusunun yanıtını merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında vize kaldırıldı. İki ülke vatandaşları için uygulanacak vize muafiyeti 90 gün olarak kararlaştırılırken 90 günü aşan durumlarında ise ikamet izni başvurusu zorunluluğu getirildi.
AZERBAYCAN NEREDE?
Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülke. Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir, Türkiye ile de 17 km'lik sınırı bulunmaktadır.
AZERBAYCAN GEZİLECEK YERLER NERELER?
Alev Kuleleri, Bakü
Kız Kalesi, Bakü
Şirvanşahlar Sarayı, Bakü
Bibi-Heybet Camii, Bakü
Azerbaycan Halı Müzesi / Letif Kerimov Halı Müzesi, Bakü
Bakü Bulvarı, Bakü
Yanar Dağ, Bakü
Ateşgah – Ateş Tapınağı, Bakü
Çamur Volkanları, Bakü ve Abşeron Yarımadası
Devlet Bayrağı Meydanı, Bakü
Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Merkezi, Bakü
Bakü Televizyon Kulesi, Bakü
Targovi Caddesi, Bakü
Azerbaycan Edebiyatı Müzesi, Bakü
Minyatür Kitap Müzesi, Bakü
Kobustan Milli Parkı, Kobustan
Şeki Hanları Sarayı, Şeki
Han Bağı, Gence
Cuma Camii Kompleksi, Gence
Şişe Ev, Gence
Nizami Gencevi’nin Anıt Mezarı, Gence
Haydar Aliyev Park Kompleksi, Gence
Göygöl Milli Parkı, Göygöl
Haçmaz
Kebele (Qabala)
AZERBAYCAN PARA BİRİMİ NEDİR?
Azerbaycan para birimi, Azerbaycan Manatı'dır.