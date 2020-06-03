Türkiye Azerbaycan vizesi kaldırıldı! Azerbaycan nerede, gezilecek yerler nereler?

Türkiye Azerbaycan vize kararı güncel olarak araştırılıyor. Vatandaşlar "Türkiye Azerbaycan vize kaldırıldı mı? sorusunun yanıtını merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında vize kaldırıldı. İki ülke vatandaşları için uygulanacak vize muafiyeti 90 gün olarak kararlaştırılırken 90 günü aşan durumlarında ise ikamet izni başvurusu zorunluluğu getirildi.

AZERBAYCAN NEREDE?

Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülke. Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir, Türkiye ile de 17 km'lik sınırı bulunmaktadır.

AZERBAYCAN GEZİLECEK YERLER NERELER?

Alev Kuleleri, Bakü

Kız Kalesi, Bakü

Şirvanşahlar Sarayı, Bakü

Bibi-Heybet Camii, Bakü

Azerbaycan Halı Müzesi / Letif Kerimov Halı Müzesi, Bakü

Bakü Bulvarı, Bakü

Yanar Dağ, Bakü

Ateşgah – Ateş Tapınağı, Bakü

Çamur Volkanları, Bakü ve Abşeron Yarımadası

Devlet Bayrağı Meydanı, Bakü

Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Merkezi, Bakü

Bakü Televizyon Kulesi, Bakü

Targovi Caddesi, Bakü

Azerbaycan Edebiyatı Müzesi, Bakü

Minyatür Kitap Müzesi, Bakü

Kobustan Milli Parkı, Kobustan

Şeki Hanları Sarayı, Şeki

Han Bağı, Gence

Cuma Camii Kompleksi, Gence

Şişe Ev, Gence

Nizami Gencevi’nin Anıt Mezarı, Gence

Haydar Aliyev Park Kompleksi, Gence

Göygöl Milli Parkı, Göygöl

Haçmaz

Kebele (Qabala)

AZERBAYCAN PARA BİRİMİ NEDİR?

Azerbaycan para birimi, Azerbaycan Manatı'dır.