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  • Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'a kızı Yağmur Ünal'dan yeni proje teklifi!
24 Eylül 2020 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme:

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'a kızı Yağmur Ünal'dan yeni proje teklifi!

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'a kızı Yağmur Ünal'dan yeni proje teklifi!
- RECEP ASLAN

Türkan Şoray ile birlikte daha önce 'Uzaklarda Arama' adlı sinema filmi çeken Yağmur Ünal, annesine yeni bir proje teklifinde bulunacağını açıkladı.

Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray’ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, Bebek’te görüntülendi. Fatih Aksoy ile birlikte ‘Baraj’ dizisini çeken Ünal, yeni proje hazırlıkları için görüşmeler yaptığını söyledi. Annesi Türkan Şoray’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ünal “Annem çok şükür çok iyi durumda hatta son zamanlarda bayağı güzelleşti. Kendisi bir projede yer almak istemiyor ama ilerleyen zamanlarda daha da güzelleştikçe bir şeyler isteyebilir. Kendisine bir proje teklifi yapacağım“ dedi. Yağmur Ünal, 2015 yılında yönetmen koltuğuna oturduğu annesi Türkan Şoray ile birlikte ‘Uzaklarda Arama’ adlı sinema filmi çekmişti. Eğer ki Şoray, projeyi kabul ederse anne-kızın ikinci çalışması olacak. 

HER GEÇEN GÜN GÜZELLEŞİYOR

Yağmur Ünal, annesinin sağlık durumu hakkında “Annem çok şükür iyi durumda hatta son zamanlarda bayağı güzelleşti” şeklinde konuştu.

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