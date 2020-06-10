11 Haziran 2020 Perşembe 08:01 | Son Güncelleme:
YELDA GÖKDAĞ
Türk halkının vazgeçilmezi: Kahvaltı
Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 83'ü evde kahvaltı yapmadan güne başlamıyor.
YELDA GÖKDAĞ
ABD’de yaşayan dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz’ün, “Kahvaltıyı yasaklıyorum” açıklamasının ardından Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği, Nielsen Araştırma Şirketi’ne anket yaptırttı.
Anket çalışmasına göre, Türk halkının yüzde 83’ü evden kahvaltı yapmadan çıkmıyor. “Kahvaltısız güne başlamam” diyen kadınların oranı yüzde 87, erkeklerin oranı ise yüzde 79 oldu.