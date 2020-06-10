Türk halkının vazgeçilmezi: Kahvaltı

YELDA GÖKDAĞ



ABD’de yaşayan dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz’ün, “Kahvaltıyı yasaklıyorum” açıklamasının ardından Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği, Nielsen Araştırma Şirketi’ne anket yaptırttı.

Anket çalışmasına göre, Türk halkının yüzde 83’ü evden kahvaltı yapmadan çıkmıyor. “Kahvaltısız güne başlamam” diyen kadınların oranı yüzde 87, erkeklerin oranı ise yüzde 79 oldu.