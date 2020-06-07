Turizmde yeni soluk! Antik kentlere bisiklet rotası

YENİ DÖNEMDE TURİST PROFİLİ DEĞİŞECEK



Kovid-19 nedeniyle tatil anlayışı da değişti. İnsanların tatil yaparken bir yandan zinde kalmayı bir yandan da riskten uzak olmayı istediğini belirten Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, bu doğrultuda bisiklet turizminin revaçta olacağını dile getirdi. Baraner, "Türkiye'ye yeni profilde turist kazandıracak antik kentler bisiklet rotası projesi hazırladık" dedi.

GAZİPAŞA'DAN HATAY'A DOĞRU GİDİLEBİLİR



Projeyle Anadolu'da antik şehirleri bisikletle birbirine bağlamayı planladıklarını aktaran Baraner, ilk etapta Ege ve Akdeniz'i kapsayan bir bisiklet rotası çizdiklerini dile getirdi. Çanakkale'den başlayan rotanın ilk etabının Alanya'da sona erdiğine değinen Baraner, projenin ilerleyen aşamalarda Gazipaşa'dan Mersin ve Hatay üzerinden tüm Anadolu'yu kuşatmasını hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye, tarihi dokusuyla dünyanın en uzun bisiklet antik kent rotasına sahip olacak.

Turizmci Hüseyin Baraner "Rotayı, butik, dağ yamaçlarında muhteşem restoranları olan oteller, glamping denilen temelsiz lüks çadırlar, ahşaptan yapılan 7 yıldızlı odalarla zenginleştirmeyi ve Türkiye'ye turizmde bambaşka bir imaj kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.