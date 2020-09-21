Tüp bebek tedavisinde moral önemli

Kadınları etkilediği kadar erkeklerde de oldukça yaygın bir sorun olan infertilite, özellikle de sağlıksız yaşam ve beslenme şartlarına bağlı olarak karşımıza çok sık çıkıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Tüp Bebek Merkezi Direktörü Doç. Dr. Tayfun Kutlu “Tüp bebek tedavisinde kadından alınan yumurta, baba adayının spermiyle laboratuvar ortamında döllenir ve döllenen yumurta (embriyo) uygun aşamada annenin rahmine transfer edilir. Bu süreçte anne adayının bir süre alması gereken ilaçlar, yumurtlama dönemi, embriyonun transfer öncesi belli aşamaya gelmesi, rahimde tutunması için belli bir sürenin geçmesi gibi durumlar dikkate alındığından tedavi süresi uzayabilir. Tedavi yöntemi ve süresi çifte özel belirlenir. Tüp bebek tedavisi genelde 2-3 haftada tamamlanır. Ancak bazı durumlarda 4-5 haftayı da bulabilir. Bu nedenle sabırlı olmakta yarar vardır” dedi. Doç. Dr. Tayfun Kutlu, “Her tedavide olduğu gibi tüp bebek tedavisinde de psikolojinin önemi büyük. Morali yüksek tutmak, sadece tedaviye odaklanmamak, tedavi sürerken günlük hayata devam etmek, hobilerle vs. meşgul olmak önemli. Özellikle de başarısız tüp bebek denemelerinden geçen çiftleri örnek alıp moral bozmak yanlış. Çünkü her çiftin tedavisi kendine özel. Bir çiftte işe yaramayan yöntem, sizde işe yarayabilir. Bu nedenle bu süreçte olaylara pozitif yaklaşmak, gerektiğinde ise profesyonel yardım almak önemli” diye konuştu.