Tüp bebek otizm riskini artırmaz

Halk arasında düşünülen, tüp bebeklerin otizmli olma riskinin daha fazla olduğu algısı hakkında; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, “Tüp bebeklerin otizmli olma riskinin daha fazla olduğu, halk arasındaki bir yanılgıdan ibaret. Yapılan araştırmalarda otizm ve tüp bebek konusunda herhangi bir ilişkiye rastlanmadı. Sadece otizm bazlı değil, tüp bebek olarak veya doğal yollarla dünyaya gelmiş bebekler arasında sağlık açısından herhangi bir fark yok. Tüp bebek tedavisinin doğacak bebekte görülebilecek herhangi bir sağlık sorunuyla ilişkisi bulunmuyor. Aksine tüp bebekte genetik hastalıklara ve annede hamilelik süresince karşılan hastalıklara az rastlanıyor. Bunun ilk sebebi tüp bebek için sağlıklı embriyoların seçilmesi ve bu süreçte anne adayının çok daha sık doktor kontrolünde olması sayılabir” diyor.