Tülin Şahin dadıya karşı: Kızımı ben büyüteceğim

Ünlü manken Tülin Şahin, bir günlük karantina günlüğünü an be an sosyal medyadan yayımladı. Evin çeşitli yerlerinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ünlü manken, kızı Elena ile kendisinin ilgilendiğini söyledi. Ev işleri için sadece bir yardımcısı bulunan ünlü manken, 5 aylık kızıyla bol bol vakit geçirdiği için kendini şanslı hissettiğini anlattı.

Şahin, “Her şeyiyle ben ilgileniyorum ve bundan çok keyfi alıyorum” dedi. Ayrıca karantina günlerinde herkesin kendine göre bir şef olduğunu söyleyen güzel manken, kendi mönüsünü de açıkladı. Evde sağlıklı atıştırmalıklar yaptığını anlatan Tülin Şahin, “Kepekli ekmekler ve düşük kalorili tarçınlı çörekler yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü manken, evde sağlıklı atıştırmalıklar yaptığını söyledi.