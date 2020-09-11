Tuğba Yurt'a doğum günü sürprizi

Klip çekimi esnasında annesi Rezzan Yurt’un sete gelmesiyle şaşkınlık yaşayan Tuğba Yurt, pastasıyla yeni yaşını kutladı. Şarkıcı, “Klip çekiminde mutluluğum iki kat arttı. Bana unutulmayacak bir doğum günü yaşattılar. Anneme ve setteki herkese teşekkür ederim” dedi.