11 Eylül 2020 Cuma 22:20 | Son Güncelleme:
Tuğba Yurt'a doğum günü sürprizi
‘Sakin Ol', ‘Güç Bende Artık', ‘İnceden İnceden', ‘Yine Sev Yine' gibi şarkılarıyla sevilen Tuğba Yurt, “Geliyo Geliyo” için klip çekti. Yurt, çekimlerde sürpriz yaşadı.
Klip çekimi esnasında annesi Rezzan Yurt’un sete gelmesiyle şaşkınlık yaşayan Tuğba Yurt, pastasıyla yeni yaşını kutladı. Şarkıcı, “Klip çekiminde mutluluğum iki kat arttı. Bana unutulmayacak bir doğum günü yaşattılar. Anneme ve setteki herkese teşekkür ederim” dedi.