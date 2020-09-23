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  • Tuğba Özerk ‘Aşk Defteri' şarkısını kliplendirdi
23 Eylül 2020 Çarşamba 20:52 | Son Güncelleme:

Tuğba Özerk ‘Aşk Defteri' şarkısını kliplendirdi

Tuğba Özerk ‘Aşk Defteri' şarkısını kliplendirdi

Tuğba Özerk, ‘Fikret Şeneş Şarkıları' albümünde seslendirdiği ‘Aşk Defteri' şarkısını kliplendirdi.

Yönetmenliğini Mustafa Özen’in yaptığı klipte 1970’li yılların ruhu yansıtıldı. O döneme ait kıyafetlerle kamera karşısına geçen Özerk, “Ben de o yıllarda şarkıcı olmak, şarkılarımı o dönemde yazmak isterdim. Bu şarkıyı yorumlarken ben de hatırladım sevdiklerimi ve tıpkı eserdeki gibi dedim ki hepsi bir başka alemdi¨ dedi.  

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