Tuğba Özerk ‘Aşk Defteri' şarkısını kliplendirdi

Yönetmenliğini Mustafa Özen’in yaptığı klipte 1970’li yılların ruhu yansıtıldı. O döneme ait kıyafetlerle kamera karşısına geçen Özerk, “Ben de o yıllarda şarkıcı olmak, şarkılarımı o dönemde yazmak isterdim. Bu şarkıyı yorumlarken ben de hatırladım sevdiklerimi ve tıpkı eserdeki gibi dedim ki hepsi bir başka alemdi¨ dedi.