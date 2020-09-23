23 Eylül 2020 Çarşamba 20:52 | Son Güncelleme:
Tuğba Özerk ‘Aşk Defteri' şarkısını kliplendirdi
Tuğba Özerk, ‘Fikret Şeneş Şarkıları' albümünde seslendirdiği ‘Aşk Defteri' şarkısını kliplendirdi.
Yönetmenliğini Mustafa Özen’in yaptığı klipte 1970’li yılların ruhu yansıtıldı. O döneme ait kıyafetlerle kamera karşısına geçen Özerk, “Ben de o yıllarda şarkıcı olmak, şarkılarımı o dönemde yazmak isterdim. Bu şarkıyı yorumlarken ben de hatırladım sevdiklerimi ve tıpkı eserdeki gibi dedim ki hepsi bir başka alemdi¨ dedi.