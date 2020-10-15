Tuğba Altıntop ilk kez açıkladı: Ben de şiddete uğradım!

Manken Tuğba Altıntop, iki yıl önce şiddete uğradığını ilk kez açıkladı. Zorlu’da görüntülenen Altıntop, Kadir Şeker’in 12,5 yıl hapis cezası almasını eleştirirken kendisinin başına gelen olayı anlattı. Eski sevgilisinin şiddetine maruz kaldığını söyleyen Altıntop, şahsın gereken cezayı aldığını söylerken çok korktuğunu şu sözlerle aktardı: ‘’Ben de bir kadın olarak kesinlikle Kadir’in yanındayım. Verilmiş olan ceza gerçekten çok gereksiz. Yaklaşık iki sene önce maalesef benim başıma da geldi. Her ne kadar şu ana kadar içimde tutmuş olsam da hiçbir zaman istemeyeceğim bu olayla karşı karşıya geldim. Çok acı çektim. Gerekli uzaklaştırmaları mı aldım. Devletime sığındım. Gereken cezayı kendi de aldı o şahıs. Haksız yere bende o istenmeyen duruma maruz kaldım.’’

