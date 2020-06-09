Tuba Ünsal'ın Harvard'da iklim eğitimi

Doğa ve iklim değişikliği ile koronavirüs sürecinde yaratıcı sektörlerin durumu hakkında gerçekleştirilen sohbette Ünsal, “Birçok kurum online eğitimlerini açtı ve bunlardan yararlanmak istedim. Harvard’a başvurdum ve sınavını geçip online ders alma hakkı kazandım. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine bir eğitime başladım” dedi.