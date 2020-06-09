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  3. Tuba Ünsal'ın Harvard'da iklim eğitimi
09 Haziran 2020 Salı 21:16 | Son Güncelleme:

Tuba Ünsal'ın Harvard'da iklim eğitimi

Tuba Ünsal'ın Harvard'da iklim eğitimi

Oyuncu Tuba Ünsal, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükelçi Christian Berger ile online canlı yayın bir görüşme yaptı.

Doğa ve iklim değişikliği ile koronavirüs sürecinde yaratıcı sektörlerin durumu hakkında gerçekleştirilen sohbette Ünsal, “Birçok kurum online eğitimlerini açtı ve bunlardan yararlanmak istedim. Harvard’a başvurdum ve sınavını geçip online ders alma hakkı kazandım. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine bir eğitime başladım” dedi.

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