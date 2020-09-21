Tuba Büyüküstün'den sonra Melisa Şenolsun ile sevgili olan Umut Evirgen'den kafa karıştıran paylaşım!

Tuba Büyüküstün'den sonra Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun ile sevgili olan Umut Evirgen'in paylaşımı kafaları karıştırdı. Ünlü isim, kız arkadaşıyla birlikte çekilmiş olduğu fotoğrafa “Söylemediklerimiz ve ağzımızdan kaçırdıklarımız” notunu düştü.