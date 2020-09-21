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  • Tuba Büyüküstün'den sonra Melisa Şenolsun ile sevgili olan Umut Evirgen'den kafa karıştıran paylaşım!
21 Eylül 2020 Pazartesi 20:56 | Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün'den sonra Melisa Şenolsun ile sevgili olan Umut Evirgen'den kafa karıştıran paylaşım!

Tuba Büyüküstün'den sonra Melisa Şenolsun ile sevgili olan Umut Evirgen'den kafa karıştıran paylaşım!

Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırdıktan sonra Melisa Şenolsun ile bir birlikteliğe başlayan Umut Evirgen, kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.

Tuba Büyüküstün'den sonra Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun ile sevgili olan Umut Evirgen'in paylaşımı kafaları karıştırdı. Ünlü isim, kız arkadaşıyla birlikte çekilmiş olduğu fotoğrafa “Söylemediklerimiz ve ağzımızdan kaçırdıklarımız” notunu düştü.

<p>Editör: <a target='_blank' href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Oyunc

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