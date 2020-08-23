Tuba Büyüküstün'den 2020 modunu anlatan 9 fotoğraflık kolaj!

Üzüntü, mutsuzluk, endişe, beklenti, şaşkınlık, korku ve mutluluğu duygularını simgeleyen fotoğraflarını kolaj olarak hazırlayan oyuncu, ‘mood’ notuyla paylaştı. Menajerimi Ara isimli dizinin ilk bölümüne konuk olan oyuncu, önümüzdeki hafta yeniden ekranla buluşacak. Diziye tek bölüm konuk olan Büyüküstün, menajerlerin ve oyuncuların dünyasının anlatıldığı yapımda kendisini canlandırdı.