23 Ağustos 2020 Pazar 20:52 | Son Güncelleme:
Tuba Büyüküstün'den 2020 modunu anlatan 9 fotoğraflık kolaj!
Oyuncu Tuba Büyüküstün, 2020 yılını 9 fotoğraftan oluşan bir kolajla anlattı.
Üzüntü, mutsuzluk, endişe, beklenti, şaşkınlık, korku ve mutluluğu duygularını simgeleyen fotoğraflarını kolaj olarak hazırlayan oyuncu, ‘mood’ notuyla paylaştı. Menajerimi Ara isimli dizinin ilk bölümüne konuk olan oyuncu, önümüzdeki hafta yeniden ekranla buluşacak. Diziye tek bölüm konuk olan Büyüküstün, menajerlerin ve oyuncuların dünyasının anlatıldığı yapımda kendisini canlandırdı.