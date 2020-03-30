Tuba Büyüküstün: Hiçbirimize gökten para gelmiyor

Youtube kanalında bir süredir evinden canlı yayınlar yaparak tüm dünyadaki hayranlarına seslenen Tuba Büyüküstün, hem Türkçe hem de İngilizce mesajlarıyla koronavirüs günlerinde dikkat çeken mesajlar veriyor. Oyuncu, geçtiğimiz gün de yaptığı canlı yayın sırasında ‘evde kal’ diyerek takipçilerine seslenirken bir dinleyicisinin kendisine yaptığı yoruma kızdı. Tuba Büyüküstün, hayranının “Sizin tuzunuz kuru, evden çıkmazsınız” şeklindeki sözlerine şu yanıtı verdi: “Hiçbirimize havadan para gelmiyor. Biz burada birlik kurmaya çalışıyoruz. Çalışmak zorunda olanları her defasında konuşuyoruz. Herkese iyi olacağı için evde kalıyoruz. Aynı anda virüsü kaparsak, İstanbul’daki sağlık sistemi çöker.”