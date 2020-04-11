Tuba Büyüküstün: Engin Akyürek'le yeniden partner olmak isterim

Oyuncu Tuba Büyüküstün, 2015'te yayımlanan 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Engin Akyürek'le bir projede tekrar oynamak istediğini açıkladı. Birlikte oynadıkları diziyle hem yurtiçi hem de yurtdışında çok sayıda hayran kitlesine ulaşan ikiliden Büyüküstün, önceki gün Youtube kanalından dünyanın her yerinden kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. Özellikle Engin Akyürek ile yeniden bir araya gelmesi istenilen güzel oyuncu, "Bir dönem üniversitelerde bile incelenmişti o iki karakterin arasındaki durum. İlişki açısından çok gerçekçi görünüyor, etkileyici diye. Engin ile güzel bir uyumumuz olmuştu. Tekrar oynamak isterim tabii ki" dedi.