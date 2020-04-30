Tuba Büyüküstün: Çekimlerde boğuluyordum!

ERÇİN DAĞ EYSEN



TÜRSAK Vakfı, Denizbank işbirliğyle düzenlenen ‘4. Denizbank ile Senaryo İlk Film Yarışması’ kapsamında ilk senaryo jürisiyle söyleşi, Youtube’dan gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü yapımcı Elif Dağdevir’in üstlendiği yayına oyuncu Tuba Büyüküstün de katıldı. Salgın nedeniyle dizi ve sinema sektörünün son durumunun konuşulduğu programda Büyüküstün, setlere gereken önlemler alındığı taktirde geri dönüş yapabileceğini söyledi. Uzun süredir bir projede yer almayan güzel oyuncu, çekimlerde yeterli düzeyde korunmadıklarını anlattı. Büyüküstün, “Sete kiminle çıktığınız çok önemli. Bu biraz da güven meselesi. Bir keresinde sette boğuluyordum. Yeterince korunduğumuzu düşünmüyorum. Eğer ki bana güven verirlerse ve gereken önlemleri alırlarsa sete giderim, neden gitmeyeyim?” dedi.