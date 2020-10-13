TRT 1'in yeni dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu' en çok izlenen yapım oldu

Sosyal medyada uzun süre TT listesinde kalan ve her sahnesiyle gündem oluşturan TRT 1’in yeni dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin önceki akşam ekrana gelen 3. bölümünde izleyiciler, Melikşah (Buğra Gülsoy) ile Sencer’in (Ekin Koç) kavuşma anını bekledi. Ancak yıllar önce olduğu gibi Melikşah, oğlunu korumak adına, onun karşısına çıkmadı.

