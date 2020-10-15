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15 Ekim 2020 Perşembe 20:04 | Son Güncelleme:

Traktör direksiyonu da kadınlara emanet

Traktör direksiyonu da kadınlara emanet

Yaklaşık 40 bin dekar alanda şeker pancarı üretilen Erzincan'daki kadın çiftçiler, hasat döneminde traktör direksiyonuna geçerek tarlada hem söküm yapıyor hem de mahsulün taşınmasında eşlerine yardım ediyor.

Munzur Dağı etekleri ve Karasu Nehri etrafındaki verimli arazilerde pancar üretimi gerçekleştiren kadın çiftçilerden Songül Aslan, "Hasadını yaptığımız pancarı daha sonra bölgemizde bulunan şeker fabrikasına gönderiyoruz. Fabrikada işlenen pancar sofralara ağızlarımızı tatlandıran şeker olarak geliyor" dedi.  

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