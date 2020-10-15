Traktör direksiyonu da kadınlara emanet

Munzur Dağı etekleri ve Karasu Nehri etrafındaki verimli arazilerde pancar üretimi gerçekleştiren kadın çiftçilerden Songül Aslan, "Hasadını yaptığımız pancarı daha sonra bölgemizde bulunan şeker fabrikasına gönderiyoruz. Fabrikada işlenen pancar sofralara ağızlarımızı tatlandıran şeker olarak geliyor" dedi.