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11 Eylül 2020 Cuma 20:58 | Son Güncelleme:

Trafik stresi kalp hızını artırıyor

Trafik stresi kalp hızını artırıyor

Şehir yaşamının yüksek temposu ve trafikte geçirilen uzun saatler, stres düzeyini artırır.

Prof. Dr. Sabri Demircan, "Stres bir insanın savunma mekanizmasıdır. Bir insan sinirlendiği zaman ya da başa çıkamayacağını düşündüğü bir durumla karşılaştığında, beyin vücuda bazı sinyaller gönderir ve alarm durumuna geçilir. Bu durumda nefes alışverişi hızlanır, vücut ısısı yükselir, kalp daha hızlı çarpmaya başlayabilir. Ancak bu durumun aşırıya kaçması ve öfke kontrolsüzlüğü, düzensiz ve sağlıksız bir hayatla birleştiğinde sadece ruhsal çöküntüye değil, kalp krizine de neden olabilmektedir. Bu da yoğun trafikte direksiyon başında kalp krizi geçirme riskini artırır” dedi.

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