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  3. Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi: Mükemmel değil, mükemmeliyetçiyim!
22 Mayıs 2020 Cuma 22:09 | Son Güncelleme:

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi: Mükemmel değil, mükemmeliyetçiyim!

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi: Mükemmel değil, mükemmeliyetçiyim!

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Ünlü isim, “Kendinizi mükemmel olarak görüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Asla... Kimse mükemmel değildir. Ama çok mükemmeliyetçi bir insanım o ayrı..”


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