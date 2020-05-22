22 Mayıs 2020 Cuma 22:09 | Son Güncelleme:
Ünlü isim, “Kendinizi mükemmel olarak görüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Asla... Kimse mükemmel değildir. Ama çok mükemmeliyetçi bir insanım o ayrı..”
Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi: Mükemmel değil, mükemmeliyetçiyim!
Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Ünlü isim, “Kendinizi mükemmel olarak görüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Asla... Kimse mükemmel değildir. Ama çok mükemmeliyetçi bir insanım o ayrı..”