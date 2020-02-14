Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, Efehan'a kardeş düşünüyor

Recep ASLAN

Evlilik yıldönümlerini, Abazi’nin doğum gününü ve ‘Sevgililer Günü’nü bir arada kutlayan çift, çıkışta mutluluk pozları verdi. Geçen yıl dünyaya gelen oğulları Efehan’a kardeş düşündüklerini söyleyen Sayışman “İnşallah bir dahaki doğum günü kutlamasında” şeklinde yanıt verdi. Efehan’ın ilk zamanlarda Tolgahan’a benzediğini belirten Abazi “Şimdilerde bana benzemeye başladı” derken söze giren Sayışman aksini savundu: “Küçük Tolgahan’ diyorlar.