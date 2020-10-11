Tiroit hastaları pandemide dikkat!

Kronik tiroit hastalıkları olan hastalar için Kovid 19 enfeksiyonu riskinde artış söz konusu değil. Tiroit az çalıştığı için tedavi alan hastalar şikayetleri olmadıkça aynı ilaç dozu ile tedavilerine devam etmeli ama şikayet olması halinde hekime başvurmalılar. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ela Keskin, tiroit hastalarının bu süreçte dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

• Beslenmeleri mevsime uygun olan organik gıdalarla olmalı. Mevsim meyve ve sebzeleri tüketilmeli ve böylece doğal vitaminlerin vücuda alınması sağlanmalıdır.

• C vitamini açısından zengin besinler (limon, kırmızı ve yeşil biber, domates, roka, maydanoz, yeşil sebzeler) tüketilmelidir.

• Dengeli beslenme için karbonhidrat, protein ve yağ tüketimi orantılı olmalı. Tek yönlü beslenme bağışıklık sistemini kötü etkiler.

• Omega 3’ün tiroit işlevlerini düzenleyici etkisi nedeniyle haftada 1-2 defa balık tüketilebilir.

• Lif içeriği yüksek tahıl ürünleri özellikle kuru baklagiller tüketilmelidir.

• Selenyumun tiroid hormon metabolizmasındaki düzenleyici rolü dolayısıyla selenyum içeren mercimek, mantar, kuru fasulye, tavuk, ay çekirdeği ve ceviz gibi yiyeceklerin tüketimi artırılabilir.

• Çinko da tiroit hormon sentezi için gerekli bir elementtir. Organik yumurta, somon balığı, kabak, chia tohumu, ıspanak ve bademde bulunur.

• D vitamini eksikliğine de dikkat edilmelidir. D vitamini en çok güneşten alınmakla beraber az da olsa somon, sardalya, yumurta sarısı ve sütte de bulunur.