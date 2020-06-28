28 Haziran 2020 Pazar 19:42 | Son Güncelleme:
TikTok'a rakip geliyor! YouTube, Shorts uygulamasının testine başladı
YouTube, TikTok'a rakip oluyor. YouTube Shorts ismiyle hazırlanan uygulama üzerinden 15 saniyelik videolar paylaşılabilecek. Henüz test aşamasında olan YouTube Shorts'un ne zaman yayına alınacağına ilişkin bir bilgilendirmede bulunulmadı.
Müzikle dansı harmanlayan TikTok'un bir benzeri, Shorts ismiyle YouTube uygulamasında yer alacaktı. YouTube'un yeni bir teste başladığı ortaya çıktı.
Burada direkt olarak TikTok’tan ilham alan firma, kısıtlı bir kitlede başlayan test ile 15 saniyelik videolar çekilmesine ve paylaşılmasına odaklanıyor.
Kişiler bu 15 saniyelik videoları birden fazla bölüm halinde çekebiliyor ve takipçileriyle paylaşabiliyor. Uygulamanın ne zaman başlayacağı açıklanmadı.