TikTok'a rakip geliyor! YouTube, Shorts uygulamasının testine başladı

Müzikle dansı harmanlayan TikTok'un bir benzeri, Shorts ismiyle YouTube uygulamasında yer alacaktı. YouTube'un yeni bir teste başladığı ortaya çıktı.

Burada direkt olarak TikTok’tan ilham alan firma, kısıtlı bir kitlede başlayan test ile 15 saniyelik videolar çekilmesine ve paylaşılmasına odaklanıyor.

Kişiler bu 15 saniyelik videoları birden fazla bölüm halinde çekebiliyor ve takipçileriyle paylaşabiliyor. Uygulamanın ne zaman başlayacağı açıklanmadı.



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