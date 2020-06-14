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  3. Terzide kitap kafe
14 Haziran 2020 Pazar 08:01 | Son Güncelleme:

Terzide kitap kafe

Terzide kitap kafe

Okuma sevdalısı terzi, dükkanını kütüphaneye çevirdi. Zaman içinde masa sandalye atılarak kafeye dönüştürülen terzihaneye gelen müşteriler, dikiş makinesi sesi ve müzik eşliğinde kitap okuyor.

20 METREKARELİK DÜKKANI RENKLENDİRDİ

Düzce'de çocukluğundan bu yana kitap sevdalısı olan Özcan Yetkin 20 yıldır terzilik yapıyor. İşinden arta kalan zamanlarda kitap yazan 39 yaşındaki Yetkin, kaleme aldığı iki kitabının ardından müşterileri ile kurduğu diyalogları anlattığı "Şey" kitabını çıkardı. Daha sonra 3 kitap daha kaleme alan ve müşterilerince çok sevilen Yetkin, Uzun Mustafa Mahallesi'nde bulunan 20 metrekarelik terzihanesini "Terzi Kitap Kafe"ye dönüştürdü.

İLK ZAMANLAR HEDİYE EDİYORDU

Dükkana gelen müşteriler, işlerinin yapılmasını dikiş makinesi sesi ve müzik eşliğinde kitap okuyarak bekliyor. Özcan Yetkin, "Terzide müşterimiz çoktu. İnsanlara kitap okutmak gerekiyor. Hediye ederek bir yere kadar, baş edemiyorduk. Sonra 'Ufak da olsa bir kitap kafe olsun' dedim. Bir 50-100 kitapla başladık. Ondan sonra masa sandalye attık. Biraz daha güncelledik, bugünkü hale gelebildik” dedi.

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