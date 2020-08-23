TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalandı! Temel Kotil kimdir, nereli?

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs testinin pozitif çıktığını resmi Twitter hesabından açıkladı. Temel Kotil, 2005 ve 2006 yıllarında Türk Hava Yolları'nda Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Başkan vekilliği görevinden bulunmuştu. Michigan Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Temel Kotil, evli ve dört çocuk babasıdır.

TEMEL KOTİL KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Açıklamayı resmi hesabından yapan Temel Kotil’in açıklaması şu şekilde;

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Temel Kotil 3 Aralık 1959 tarihinde doğdu. 2005 - 2016 yılları arasında Türk Hava Yollarında Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Başkan vekilliği görevini yürütmüştür. 21 Ekim 2016 tarihinde TUSAŞ'a Genel Müdür olarak atanmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde dersler vermektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Kotil’in birçok araştırması ve bilimsel yayını vardır.