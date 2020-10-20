Televizyon aile içi iletişimi sabote ediyor

Televizyon bağımlısı olan ebeveynler, bu bağımlılıklarını çocuklarına aktarıyor. Uzmanlar, evde vakit geçirmek üzere başka alışkanlıklar kazandırılmayan çocukların, ebeveynlerin bu bağımlılıklarını devraldığını belirtiyor. Televizyonun sürekli açık olması aile bireyleri arasında iletişimin kopmasına yol açan en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Klinik Psikolog Mehmet Dinç, anne-babaların çocuğun ekran karşısında geçirdiği süre ve içeriğini kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor. Dinç televizyon izleme süresini azaltacak şu önerilerde bulunuyor: "En sevdiğiniz programları belirleyin. Dizinin başlama saatinde TV’yi açın, bittiğinde de kapatın. Bir hobiniz olsun. Hobisi olan insanlar olmayanlara göre daha az televizyon izliyor. Ailenizle kararlarınızı paylaşın. Onlardan size, televizyona alternatif olacak öneriler ve tavsiyeler vermelerini ve destek olmalarını isteyin. Kurallar koyun. Televizyon izlemeyi, kendinize bir ödül olarak konumlandırabilirsiniz. Örneğin, “Bu kitaptan 40 sayfa okursam, sonrasında 1 saat sevdiğim diziyi izleyebilirim” ya da “Çocuğum ile 1 saat vakit geçirirsem, sonrasında 1 saat TV izleyebilirim” gibi."