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  3. Tek isteği ayakkabılarını eskitmek
30 Mayıs 2020 Cumartesi 22:39 | Son Güncelleme:

Tek isteği ayakkabılarını eskitmek

Tek isteği ayakkabılarını eskitmek

Kas erimesi olarak bilinen DMD hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Ayaz Can Uyar ayağa kalkamıyor. Onun ve ailesinin tek hayali ayakkabılarını giyip yürüyebilmek.

Ender TÜRKKAN

BEŞ BUÇUK YILDIR MÜCADELE EDİYOR

Muğla Marmaris’te yaşayan Uyar Ailesi’nin 9 yaşındaki oğulları Ayaz Can, kas erimesi hastalığı olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) rahatsızlığına yakalandı. Ayaz Can’a, 5.5 yıl önce DMD teşhisi konulduğunu anlatan işçi baba Şerefe Uyar, “Oğlum yürüyemiyor. Ayağa kalkmayı denese düşüyor. Ayakkabıları hiç eskimiyor. Ben de oğlumun ayakkabılarının eskidiğini görmek istiyorum” dedi.

AİLENİN UMUDU TÜKENMEDİ

DMD’nin tedavisinin olmadığına ve genç yaşta ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çeken baba Uyar, “Umudumuzu hiç kaybetmedik. Bir gün hastalığa çare bulunacak ve oğlum sağlığına kavuşacak, inanıyorum. Tek ihtiyacımız olan umut ve moral. Herkesten, bizlere destek olmasını bekliyoruz” diye konuştu. Ayaz Can Uyar da “Yürüyeceğim günlerin geleceğine inanıyorum” diyerek duygulandırdı.

ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

DMD, çocuklarda 3 ile 5 yaşları arasında ortaya çıkan, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalıktır. Proteinin yokluğunda kaslar bütünlüğünü koruyamıyor ve yıkım baş gösteriyor. Kaybedilen kasların yerini yağ dokusu almaya başlar. Duchenne Musküler Distrofi’nin erkek çocuklarında gözlenme sıklığı 1/3500 iken, kız çocuklarında 50 milyonda bir gözleniyor.


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