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  3. Tedavi edilmeyen sistit böbreklere zarar

Tedavi edilmeyen sistit böbreklere zarar

Tedavi edilmeyen sistit böbreklere zarar

Sistit rahatsızlığı, basit gibi görünen ancak çok ciddi sonuçlar doğuran bir rahatsızlıktır.

Sistit, genellikle bir enfeksiyon sonucunda idrar kesesinin iltihaplanması ile oluşur ve idrar yolları ile üreme sisteminde en sık görülen hastalıklardan biridir. Zamanında tedavi edilmemesi halinde ise hastalık böbrekleri de etkileyecek biçimde yayılabilir ve böbreklerde kalıcı hasarlar oluşturabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. S. Tülin Yaman “Rahatsızlık yaşayan kişinin alacağı ilk tedbir, alınan sıvı miktarını artırmak ve bu şekilde mikropların idrar yolu ile dışarıya atılması sağlamaktır. Daha ileri düzeyde yaşanan rahatsızlıklarda ise ‘İdrar Günlüğü’ takip edilerek daha geniş bir yelpazede incelenen sistitler antibiyotikler ile tedavi edilir” diyor.


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