Tedavi edilmeyen 'hipotiroidi' kalbe zararlı

Hastalık tedavi edilmezse tiroit eksikliğine bağlı gelişen metabolik sorunlar devam ediyor. Bunun sonucunda da kalpte büyüme, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve damar sertliği gibi çok ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yaser Süleymanoğlu, “Tiroit hormonu eksikliğinde kalp hızında yavaşlama ve kalp kasının kasılma gücünde azalma görülüyor. Zamanla kalp kası ve kalp büyümesi gelişiyor. Bu durumda klasik bir kalp yetmezliği hastası gibi hipertansiyon ve damar sertliği gelişiyor. Damar sertliği gelişmesinin bir diğer nedeni ise hipotiroidi hastalığına bağlı yükselen kolesterol ve trigliserid seviyeleridir. Bu durum genelde uzun yıllar tanısız kalan hipotriodi hastalarında gözüküyor. Günümüzde bu sorun sık rastlanmasa da, uzun süre hipotiroidi durumunda kalmış olan hastalarda ortaya çıkabiliyor. Kalp yetersizliği ilk ve başlangıç döneminde saptanırsa tedaviden sonra kısa sürede düzelebiliyor. Ancak uzun süren hipotiroidi hastalığında geç kalınmış olabiliyor” dedi.