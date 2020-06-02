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  3. TBMM açıldı mı? 2 Haziran 2020 TBMM gündemi nedir?
02 Haziran 2020 Salı 11:12 | Son Güncelleme:

TBMM açıldı mı? 2 Haziran 2020 TBMM gündemi nedir?

TBMM açıldı mı" 2 Haziran 2020 TBMM gündemi nedir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koronavirüs nedeniyle ara verdiği mesaisine bugün başlıyor. Vatandaşlar "TBMM açıldı mı? 2 Haziran 2020 TBMM gündemi nedir?" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Bugün bekçilerin yetkilerinden yargı reformuna, geniş kitleleri ilgilendiren düzenlemeler Meclis'i gündeminde olacak. İşte detaylar...

2 Haziran 2020 TBMM gündemi merak ediliyor. 17 Nisan'da çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 48 gün sonra ilk kez toplanıyor. TBMM'de ziyaretçi yasağı sürerken, siyasi partiler, Meclis grup toplantılarını ise şimdilik yapmayacak. Vatandaşlar TBMM 2 Haziran 2020 gündemini merak ediyor. Bekçilerin yetkilerinden yargı reformuna, geniş kitleleri ilgilendiren düzenlemeler Meclis'i gündeminde olacak. Detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

TBMM GÜNDEMİ NEDİR?

Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirleniyor. Teklife göre, bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.

Yargının yükünü hafifletmeyi amaçlayan 3'üncü yargı paketi de bugün Adalet Komisyonu'nun gündemine gelecek. Duruşmasız yargılama ve arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi ile davaların hızla sonuçlandırılması öngörülüyor. Meclis'e sunulması beklenen yeni düzenlemelerle gündem daha da yoğunlaşacak.

Milletvekili transferlerinin önüne geçmek için siyasi partiler yasasında değişiklik yapılması planlanıyor. Ayrıca baroların seçim sistemini yenilemeye yönelik düzenlemenin hazırlıkları da sürüyor. Gıdada taklit ve tağşişe ağır yaptırımlar getiren teklif olgunlaştırılacak. Ekonomiye ilişkin torba kanun da masada olacak. Torba kanunda, karşılıksız çek suçundan hapse girilmesini engelleyecek düzenleme yer alacak.


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