Tarlada 'Survivor'

Kendi imkanlarıyla traktör ve otomobil lastikleri ve küçük el arabalarıyla tarlada parkur hazırladılar. Mahalleden 10 yarışmacı parkurda ter döktü.

Lastiklerin üstünden ve içinden geçen yarışmacılar, tel örgünün altından süründükten sonra el arabalarına koydukları sepetleri taşıdı. Sepetlere ise plastik su şişelerini attı. Finalde ise 3 şişeyi sepete ilk olarak atan yarışmacı, galip sayıldı.

Gerçek Survivor’da yarışmacılar yatlarla deniz yoluyla gelirken, burada yarışmacılar kamyonetle geldi.