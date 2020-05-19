Tarlada ders

EV ÇUKURDA KALDIĞI İÇİN



Kastamonu'nun merkeze bağlı Yürekveren Köyü’nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Enes Karahasan EBA TV'yi takip edip EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılmak istedi. Fakat evleri çukurda kaldığı için internet çekmiyordu. Enes, köyde bir süre, çeken nokta aradı.

Tarlaya giderken hayvanlarını da götürerek otlattığını söyleyen Enes Karahasan, "Kaleci ya da bordo bereli olmak istiyorum. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum" diyor.

AİLESİ DE BAZEN EŞLİK EDİYOR



Daha sonra evine 1 kilometre uzaklıktaki tarlada internetin çektiğini fark eden Enes, buraya gelerek derslere katılmaya başladı. Her gün çantasına kalem, defter, kitap ve canlı yayına bağlandığı annesinin telefonunu koyan Enes, yürüyerek tarlaya ulaşıyor. Ona, bazı günler ailesi ve inekleri de eşlik ediyor.