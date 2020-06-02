Tarlada çalışan bilim cevheri! Mardin'den Cenevre'ye uzanan başarı hikayesi

BİLGİSAYARI OLMADAN BAŞARDI



Mardin'in Artuklu İlçesin'de bağlı Eskikale Köyü'nde oturan, Markus Acar, maddi imkansızlık nedeniyle pandemi öncesi köyünden fen lisesine yürüyerek gitmek zorunda kalıyordu. Okuldan arta kalan zamanlarında tarlada çalışan bilim meraklısı Markus, 2 yıl önce arkadaşından aldığı ödünç bilgisayar ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilim Kampı Proje Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

‘BİRİNCİ OLACAĞIMA İNANIYORUM’



Çin'den 2 ve Şili'den 3. sınıf öğrenciyle 'e-dedektör' projesi hazırlayan lise 3. sınıf öğrencisi Markus şimdi de İsviçre'nin Cenevre kentindeki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin ‘CERN Beamline' yarışmasında ilk 20'ye kaldı. 500 proje arasından finale kalmayı başaran Markus Acar, “Birini olacağımıza inanıyorum. Türkiye adına kazanan ilk takım olarak CERN'e gidip yarışmak istiyorum” diye konuştu.

EVRENİN SIRLARINI AYDINLATACAK



Hazırladıkları dedektörün, CERN’de kullanılan dedektörlerden çok daha avantajlı olduğunu söyleyen Markus Acar, "Evrenin yeniden oluşumunu, Big Bang’ı canlandırmak için on binlerce dolar değerindeki dedektörler yerine bizim önerimiz 100 dolara mal olan bir dedektör. Proje sayesinde evrenin oluşumundaki sırları aydınlatmaya yardımcı olacağımızı düşünüyorum" dedi.